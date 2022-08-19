Haberler Adana Demirspor Dzyuba imzaladı

Dzyuba imzaladı

Adana Demirspor, şehre getirdiği Rus golcüyle 1-1 yıllık ‘Kendi anlaşma imzaldı. 33 yaşındaki Zzyuba formasını giydi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Dzyuba imzaladı
Adana Demirspor bir transfer bombasını daha patlattı. Mavi Şimşekler, boşta olan Rus forvet oyuncusu Artem Dzyuba'yı da kadrosuna dahil etti. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı. Önceki gece İstanbul'a gelen tecrübeli krampon, dün ise Adana'ya geçti. Artem Dzyuba, Demirsporlu yetkililerle son görüşmeleri yaptıktan sonra 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Sağlık raporlarının da istendiği 33 yaşındaki forvetin herhangi bir soruna da rastlanmadığı kaydedildi.
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