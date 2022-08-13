Balotelli heyecanı

Adana Demirspor'da transfer iddiaları gündemden düşmeyen İtalyan yıldız golcü Mario Balotelli, bugün Sivasspor karşısında forma giyebilir. Sakatlığı sonrasında idmanlara başlayan 32 yaşındaki santrforun durumu bugün belli olacak.
AdanaDemirspor'da transfer iddiaları gündemden düşmeyen İtalyan yıldız golcü Mario Balotelli, bugün Sivasspor karşısında forma giyebilir. Sakatlığı sonrasında idmanlara başlayan 32 yaşındaki santrforun durumu bugün belli olacak. Balotelli, geçen sezon 33 maçta 19 gol, 6 asistle takımına büyük katkı sağladı.