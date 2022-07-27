Napoli - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosuna yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken Adana Demirspor, hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geliyor. İtalya'da oynanan mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

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NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Adana Demirspor maçı saat 21.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Elmas, Politano, Osimhen

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Rodriguez, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Assombalonga