Haberler Adana Demirspor Napoli - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Napoli - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor, İtalya'nın köklü kulübü Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Napoli Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 22:40
Napoli - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosuna yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken Adana Demirspor, hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geliyor. İtalya'da oynanan mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

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NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Adana Demirspor maçı saat 21.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Elmas, Politano, Osimhen

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Rodriguez, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Assombalonga

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