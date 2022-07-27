Haberler Adana Demirspor NAPOLİ ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE | Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda?

NAPOLİ ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE | Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda?

Napoli - Adana Demirspor maçı için geri sayım devam ederken, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile kozlarını paylaşacak Adana Demirspor’un hazırlık maçının saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte Napoli - Adana Demirspor maçına dair merak edilenler…

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:52 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:00
NAPOLİ ADANA DEMİRSPOR CANLI MAÇ İZLE | Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda?

2021-2022 sezonuna transferleri ve performansı ile damga vuran ekiplerden biri olan Adana Demirspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlyayınlanacak?

Napoli - Adana Demirspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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