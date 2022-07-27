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NAPOLİ ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli - Adana Demirspor maçı için hazırlıklar tamamlandı, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile mücadeleye hazırlanan Adana Demirspor için geri sayım sona erdi. 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Napoli - Adana Demirspor maçının başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal ise futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte Napoli - Adana Demirspor maçına dair merak edilenler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:17
NAPOLİ ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | Napoli - Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonuna transferleri ve performansı ile damga vuran ekiplerden biri olan Adana Demirspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlyayınlanacak?

Napoli - Adana Demirspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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