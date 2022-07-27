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NAPOLİ ADANA DEMİRSPOR ASPOR ŞİFRESİZ İZLE | Napoli - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Napoli ile hazırlık maçına çıkmak için geri sayımı sürdürüyor. Futbolseverler İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile mücadele edecek Adana Demirspor’un karşılaşma saatini ve karşılaşmanın yayınlanacağı kanalı araştırmaya devam ediyor. İşte A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak Napoli - Adana Demirspor maçının ayrıntıları…

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:30
NAPOLİ ADANA DEMİRSPOR ASPOR ŞİFRESİZ İZLE | Napoli - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonuna transferleri ve performansı ile damga vuran ekiplerden biri olan Adana Demirspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlyayınlanacak?

Napoli - Adana Demirspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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