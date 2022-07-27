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Napoli - Adana Demirspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hazırlık maçında karşılaştığı İtalyan temsilcisi Napoli ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Napoli'nin gollerini Hirving Lozano ve İsmail Çokçalış (k.k.) atarken, Adana Demirspor'un golleri Mario Balotelli ve Yusuf Sarı'dan geldi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:24 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:29
Napoli - Adana Demirspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni sezon öncesi kadrosuna yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken Adana Demirspor, hazırlık maçında İtalya'da Napoli ile karşı karşıya geldi. Mücadele ikinci yarıda gelen karşılıklı gollerle 2-2 berabere sonuçlandı.

Napoli'nin gollerini 56. dakikada Hirving Lozano ile uzatma anlarında İsmail Çokçalış (k.k.) kaydetti.

Adana Demirspor'un golleri ise 74. dakikada Mario Balotelli (pen.) ile 87'de Yusuf Sarı'dan (pen.) geldi.

Adana Demirspor, İtalya'daki ikinci hazırlık maçında 30 Temmuz Cumartesi günü Salernitana ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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