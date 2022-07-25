Rakitskiy kampta

Adana Demirspor'un Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Yaroslav Rakitskiy, takımın İtalya kampına katıldı. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki Ukraynalı stoper, Mavi-Şimşekler'in İtalya'daki kampında ayağının tozuyla çalışmalara başladı. Tecrübeli savunmacı, Adana Demirspor kafilesi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.
Adana Demirspor'un Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Yaroslav Rakitskiy, takımın İtalya kampına katıldı. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki Ukraynalı stoper, Mavi-Şimşekler'in İtalya'daki kampında ayağının tozuyla çalışmalara başladı. Tecrübeli savunmacı, Adana Demirspor kafilesi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.