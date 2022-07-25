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Rakitskiy kampta

Adana Demirspor'un Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Yaroslav Rakitskiy, takımın İtalya kampına katıldı. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki Ukraynalı stoper, Mavi-Şimşekler'in İtalya'daki kampında ayağının tozuyla çalışmalara başladı. Tecrübeli savunmacı, Adana Demirspor kafilesi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Rakitskiy kampta
Adana Demirspor'un Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Yaroslav Rakitskiy, takımın İtalya kampına katıldı. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki Ukraynalı stoper, Mavi-Şimşekler'in İtalya'daki kampında ayağının tozuyla çalışmalara başladı. Tecrübeli savunmacı, Adana Demirspor kafilesi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.
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