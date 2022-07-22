Haberler Adana Demirspor Raki imzalıyor

Raki imzalıyor

Tayyip Sanuç’u Avrupa’ya gönderecek olan Mavi-Şimşekler, yerini Zenit ile vedalaşan Rakitskiy’le dolduracak. 54 kez milli olan 32 yaşındaki defans 1+1 yıllık imza atacak

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Raki imzalıyor

Transferin hareketli kulüplerinden Adana Demirspor, stoper takviyesi için kolları sıvadı. 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha'nın Avrupa'ya transfer olması beklenen Adana ekibi, Rus devi Zenit'ten ayrılan Rakitskiy'le her konuda anlaştı. 32 yaşındaki Ukraynalı savunmacıyla sağlık kontrollerinin ardından 1+1 yıllık imza atılacak. Shakthar'dan yetişen Rakitskiy, 2019'dan beri ter döktüğü Zenit'ten martta ayrıldı. Asistçi kimliğiyle de tanınan yıldız stoper, geçen sezon 23 maçta 2 gol, 6 asist katkısı sağladı.

MURİÇ İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Daha önce Ali Yavuz, Arda Okan, Onyekuru, kaleci Karacic, Manev, Abdurrahim Dursun, Ndiaye, Rodrigues ve Yusuf Sarı'yı alan Demirspor, geçen sezon kiralık oynayan Muric için de M.City'nin kapısını aşındırıyor. 23 yaşındaki, 1.98 boyundaki Kosovalı file bekçisinin bu sezon kiralama şartlarının ağırlaşması nedeniyle transferi askıya alan Mavi-Şimşekler, son bir girişim daha yapacak. Genç eldiven, geçen sezon 32 maçta 38 gol yerken, 10 maçta kalesini gole kapattı.

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