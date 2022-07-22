Gürcistan’dan genç 10 numara

Adana Demirspor, 18 yaşındaki Gürcü oyuncu Giorgi Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gürcistan U19 Milli Takımı’nda da forma giyen Khabuliani, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor. Genç 10 numara, geçtiğimiz sezon Gürcistan Süper Ligi’nde 17 maçta 2 gol katkısı sağladı.
Adana Demirspor, 18 yaşındaki Gürcü oyuncu Giorgi Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gürcistan U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Khabuliani, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor. Genç 10 numara, geçtiğimiz sezon Gürcistan Süper Ligi'nde 17 maçta 2 gol katkısı sağladı.