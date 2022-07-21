Haberler Adana Demirspor Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman? Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman? Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Montella yönetimindeki Adana Demirspor, İtalya Serie A devi Napoli ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:21 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:24
Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman? Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Napoli - Adana Demirspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

2021-2022 sezonuna transferleri ve performansı ile damga vuran ekiplerden biri olan Adana Demirspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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Napoli - Adana Demirspor maçı saat kaçta?
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