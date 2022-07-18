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Ndiaye'den dikkat çeken Belhanda sözleri! "Başka yere imza atarsam..."

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi Badou Ndiaye, Galatasaray'dan da tanıdığı Younes Belhanda'nın kendisine söylediği sözleri paylaştı. Senegalli futbolcu, "Başka yere imza atarsam beni öldüreceğini söyledi" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:38
Ndiaye'den dikkat çeken Belhanda sözleri! "Başka yere imza atarsam..."

Adana Demirspor'un yeni transferi Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Ndiaye, Adana Demirspor transferinin hızlı gerçekleştiğini anlatarak, "Adana Demirspor'a transferim bence çok hızlı ve kolay gerçekleşti. Önce yönetim ve sportif direktör ile görüştüm. Onlar beni istedi, ben onları istedim bu sebeple gayet kolay gerçekleşti. Adana Demirspor'un ilgisini duyunca çok mutlu oldum. Büyük takımların ilgisini duyduğunuzda her zaman mutlu olursunuz. Özellikle Adana gibi güzel bir şehrin ilgisini duyduğunuzda güzel bir histir. Bu yüzden ilgiden dolayı çok mutluydum" diye konuştu.

"SENEGAL HARİCİ YAŞAMAK İSTEYECEĞİM TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Türkiye'de birçok kulüpten teklif aldığını söyleyen Ndiaye, "Adana Demirspor kariyerimde yeni bir sayfa ama umarım aynı zamanda kariyerimin en iyi sayfası olur. Diğer takımlardan bazı iyi teklifler aldım ama Adana'yı seçtim çünkü meydan okumayı seviyorum ve bana sunulan projede çok fazla hırs olduğunu düşündüm. Beni hayatta tutan şey bu ve bu yüzden puanlar için savaşmaya sabırsızlanıyorum. Eski takım arkadaşlarımla burada oynayacak olmamdan dolayı çok ama çok mutluyum. Türkiye'de her zaman evimde gibi hissediyorum. Eğer Senegal'de yaşamayacak olursam yaşamak isteyeceğim tek ülke Türkiye olur" ifadelerini kullandı.

"BENİ BULUP ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Ndiaye, transfer sürecinde Belhanda ile yaşadığı anıyı da anlatarak, "Özellikle Younes Belhanda bana çok fazla baskı uyguladı, hatta biraz sinirlenmeye başladı. Başka bir yere imza atarsam beni bulup öldüreceğini söyledi. Umarım önceki takımımızda yakaladığımız başarıları burada da yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

"ADANA DEMİRSPOR'DA OYNAMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Hedeflerinden de bahseden Badou Ndiaye, "Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Kulübümüzün öncelikli hedefi bu ve biz de bu hedef için savaşmalıyız. Türkiye'deki bazı hocalarla konuştum. Her birini tek tek aradım ve kendilerine teşekkür ettim ve onlara Adana Demirspor'da oynamak istediğimi söyledim" dedi. Ayrıca Ndiaye, kampın güzel geçtiğini söyledi.

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