İspanya'ya gideyim mi?

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, İnstagram hikaye bölümünde yaptığı bir paylaşımla transfer dedikodularını alevlendirdi. İtalya'dan eski takım arkadaşı Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğe getirildiği, La Liga ekiplerinden Valencia'nın Balotelli'yle ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Bunun üzerine 31 yaşındaki tecrübeli santrfor, İnstagram hesabından bir transfer paylaşımı yaptı. Hikaye bölümünde İspanya bayrağı, futbol topu ve Mario ismini yan yana koyan yıldız forvet takipçilerine, "İster misiniz?" yazarak transferini oylamaya sundu. Balotelli'nin kendisi için açtığı La Liga anketinde, yüzde 85 'evet', yüzde 15 'hayır' sonucu çıktı. Mavi-Şimşeklerde geçtiğimiz sezon 33 maçta boy gösteren Balotelli, 19 gol, 4 asist katkısı sağladı. Bu performansıyla İtalya Milli Takımı'na da çağrılan ünlü futbolcunun Adana Demirspor'la sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

GİTMEK İSTEYEN GİDER

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da sosyal medya hesabından, Balotelli'ye cevap verdi. Sancak, "Yok bu gidiyor mu, yok bu geliyor mu vs. sorular soruluyor. Şunu ifade etmek isterim ki kim gitmek istiyorsa gider. Sözleşmesi devam ediyorsa teklif getirir, kulüp de uygun bulursa gider. Gidenin yerine en iyisini alırız. Gelecek olanı duyururuz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir" açıklamasını yaptı.