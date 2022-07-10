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Adana Demirspor resmen Henry Onyekuru'yu transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, flaş bir transfere imza attı. Daha önce 2 kez Galatasaray'da da forma giyen Henry Onyekuru, resmen Adana Demirspor'a transfer oldu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 16:08 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 16:17
Adana Demirspor resmen Henry Onyekuru'yu transfer etti!

Yaptığı flaş transferlerle geçtiğimiz sezondan bu yana lige renk katan Adana Demirspor, Onyekuru'yu renklerine kattı.

Onyekuru, daha önce 2 kez Galatasaray'da kiralık oynamıştı.

MURAT SANCAK: 1 YIL KİRALIK, SATIN ALMA OPSİYONLU
Adana Demirspor Başkanı Murak Sancak konuya ilişkin, "Daha önce teklif etmişlerdi ama maliyetinden dolayı istememiştim. Son anda tekrar önerildi, yoğun bir diplomasinden sonra anlaştık. Bir yıl kiralık. Bir yıl sonunda memnun kalırsak, satın alma opsiyonumuz var. Yunus'tan dolayı ağzımız yandı. Eğer satın alırsak, 3 yıllık sözleşmemiz olacak." dedi.

"ARDA OKAN KURTULAN'I ALACAĞIZ"
Başkan Sancak, transferlerin devam edeceğini de söylerken, "İyi kadro kurduk. Sol kanat eksiğimiz vardı, onun tamamladık. Trabzon'da Salih'i aldık, Fenerbahçe'den büyük ihtimalle Arda Okan'ı alacağız, Galatasaray'dan Ali Yavuz var. Bunları güzel bir şekilde harmanlayıp, önümüzdeki seneye daha güçlü bir şekle getireceğiz." ifadelerini kullandı.

ONYEKURU: BÖYLE BİR KULÜBE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM
Nijeryalı yıldız yaptığı konuşmada, "Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda buranın, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler." ifadelerini kullandı.

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