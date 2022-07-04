Adana Demirspor'a Rusya’dan Maestro

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen mavi lacivertliler Zenit’le sözleşmesi biten Rus milli yıldız Magomed Ozdoev’le el sıkıştı.
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, Rus ekibi Zenit'le sözleşmesi sona eren orta saha Magomed Ozdoev'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki maestroyla yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi. Ozdoev'e Suudi Arabistan'dan da transfer teklifi geldiği ancak Rus futbolcunun bu tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi. 2018'de Rusya'da Rubin Kazan'dan Zenit'e 3.3 milyon euro'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, çıktığı 116 maçta 8 gol ve 13 asist katkısı sağladı. Geçen sezon Zenit'te ter döktüğü 16 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. 2014'ten beri Rusya Milli Takımı'nın da formasını terleten yıldız maestro, 35 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist ile oynadı.