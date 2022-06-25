Ndiaye Adana Demir'de

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Adana Demirspor, transfere hızlı girdi. Mavi-Şimşekler, kaleye Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir, sol beke İspanyol ekibi Real Sociedad'dan Rodrigues ve Boluspor'dan Abdurrahim Dursun, sağ kanada Rizespor'dan Yusuf Sarı'yı alırken, 5. transferini de Yunanistan'dan tanıdık bir yüzle gerçekleştirdi. Mavi-Şimşekler, Sivasspor ve Antalyaspor'un da peşinde olduğu, daha önce Türkiye'de Osmanlı (yeni adı Ankaraspor), Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük'te boy gösteren Badou Ndiaye'yle 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

27 KARŞILAŞMADA İLK 11 ÇIKTI

Adana Demirspor, Aris ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve sarı-siyahlıların maaş yükünden kurtulmak istediği 31 yaşındaki Senegalli yıldızın bonservisini ücretsiz olarak almasıyla, resmi sözleşme imzalandı. Ndiaye, geçtiğimiz sezon Yunanistan'da boy gösterdiği 35 karşılaşmanın 27'sine ilk 11'de çıkarken, 4 gol, 4 asist katkısı sağlamayı başardı. Galatasaray'ın 2017- 2018 sezonunun devre arasında 16 milyon euro'ya o zaman İngiltere Premier Lig'de yer alan Stoke City'e sattığı başarılı orta saha için şu zamana dek 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödendi.