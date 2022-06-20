Haberler Adana Demirspor Sancak’tan bilet jesti

Sancak’tan bilet jesti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından kombine müjdesi verdi. Başkan Sancak, lacivert- mavili taraftarların kombine satış tarihlerini uzatması konusunda yaptığı ricaları kırmadı. Murat Sancak, kombine satışlarını 3 Temmuz'a kadar uzattıklarını müjdeledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Sancak’tan bilet jesti
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından kombine müjdesi verdi. Başkan Sancak, lacivert- mavili taraftarların kombine satış tarihlerini uzatması konusunda yaptığı ricaları kırmadı. Murat Sancak, kombine satışlarını 3 Temmuz'a kadar uzattıklarını müjdeledi.
DİĞER
Shakira, Gerard Pique'nin peşini bırakmıyor! Yıldız futbolcuyu takip altına aldı...
Sahnede servet var! Rekor 2 milyon TL ile Kenan Doğulu'da: İşte ünlülerin sahne ücreti
Cimbom ilk transferini yapıyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
Beşiktaş'a bedava sol bek! Rıdvan'ın yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana Demirspor'da Taarabt yolda!
Şimşek Metehan’ın talibi çok
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
YKS TYT sınav soruları ve cevap anahtarı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Denayer sürprizi! Cenk Ergün'le yemek yedi Denayer sürprizi! Cenk Ergün'le yemek yedi 06:28
Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! 01:24
Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! Lionel Messi'nin oğlundan babasını andıran gol! 01:23
Arda Güler'e Süper Lig'den sürpriz talip! Başkan duyurdu Arda Güler'e Süper Lig'den sürpriz talip! Başkan duyurdu 01:21
Arda Güler'e Süper Lig'den sürpriz talip! Başkan duyurdu Arda Güler'e Süper Lig'den sürpriz talip! Başkan duyurdu 01:21
Filenin Efeleri Avrupa ikincisi! Filenin Efeleri Avrupa ikincisi! 00:34
Daha Eski
Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet! Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet! 00:33
G.Saray'dan F.Bahçe'ye forvet çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye forvet çalımı! 00:33
Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! 00:33
Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu 00:33
Beşiktaş'ın gündemindeydi! İşte istenen rakam Beşiktaş'ın gündemindeydi! İşte istenen rakam 00:32
Uğurcan Çakır'a dev talip! Uğurcan Çakır'a dev talip! 00:32