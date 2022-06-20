Sancak’tan bilet jesti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından kombine müjdesi verdi. Başkan Sancak, lacivert- mavili taraftarların kombine satış tarihlerini uzatması konusunda yaptığı ricaları kırmadı. Murat Sancak, kombine satışlarını 3 Temmuz'a kadar uzattıklarını müjdeledi.
AdanaDemirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından kombine müjdesi verdi. Başkan Sancak, lacivert- mavili taraftarların kombine satış tarihlerini uzatması konusunda yaptığı ricaları kırmadı. Murat Sancak, kombine satışlarını 3 Temmuz'a kadar uzattıklarını müjdeledi.