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Rodrigues Demir’de

Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Vallecano'da forma giyen tecrübeli oyuncu, İspanya'da Real Sociedad, Leganes, Eibar; Fransa'da ise Dijon ve Toulouse formalarını giydi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Rodrigues Demir’de
Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Vallecano'da forma giyen tecrübeli oyuncu, İspanya'da Real Sociedad, Leganes, Eibar; Fransa'da ise Dijon ve Toulouse formalarını giydi.
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