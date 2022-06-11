Rodrigues Demir’de

Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Vallecano'da forma giyen tecrübeli oyuncu, İspanya'da Real Sociedad, Leganes, Eibar; Fransa'da ise Dijon ve Toulouse formalarını giydi.
Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Vallecano'da forma giyen tecrübeli oyuncu, İspanya'da Real Sociedad, Leganes, Eibar; Fransa'da ise Dijon ve Toulouse formalarını giydi.