Murat Sancak'tan flaş transfer itirafı! Yunus Akgün ve Fatih Terim...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Transfer Raporu' programına konuk oldu.

Birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sancak, kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'le ilgili de flaş ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

"Fatih Terim ve Necati Ateş, Oğulcan Çağlayan olayını yumuşatmak için Yunus Akgün'ü Rizespor'a göndermek istiyordu! Hatta Necati'ye de kızdım, 'Neden Yunus'a baskı yapıyorsun?' diye... Yunus Akgün, 'Ben gidersem Adana Demirspor'a giderim.' dedi ve geldi. Yeni yönetim gelsin oturup konuşuruz."

