Haberler Adana Demirspor Mario Balotelli'ye teklif var mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Mario Balotelli'ye teklif var mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında konuşan Sancak, takımın yıldız oyuncusu Mario Balotelli'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağına açıklık getirdi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 22:35 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 22:37
Mario Balotelli'ye teklif var mı? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Transfer Raporu programında konuşan Sancak, yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin geleceğine ilişkin konuştu.

İŞTE O SÖZLER:
"Benden isteyen yok ama isterlerse en az 10 milyon Euro'yu ceplerine koymaları lazım. Bizimle 2 yıllık sözleşmesi var. 5 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Getirirlerse Balotelli'ye gitme diyemeyiz ama şu anda satmayı düşünmüyoruz. Satarsak en az Balotelli kadar goller atan birini getiririz ama şu anda öyle bir niyetimiz yok."

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