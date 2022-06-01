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Adana Demirspor Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen sol bek Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 11:56 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 12:21
Adana Demirspor Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı

Adana Demirspor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da forma giyen sol bek Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Boluspor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Abdurrahim Dursun, Boluspor formasıyla geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 26 maçta forma giydi.

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdurrahim, bordo-mavili ekibin ardından Kırklarelispor ve Bandırmaspor'da da görev aldı.

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