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Adana Demirspor Ertaç Özbir transferini açıkladı

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 22:00
Adana Demirspor Ertaç Özbir transferini açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.


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