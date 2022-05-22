Haberler Adana Demirspor Vincenzo Montella'dan flaş Yunus Akgün sözleri! "1 sene daha..."

Vincenzo Montella'dan flaş Yunus Akgün sözleri! "1 sene daha..."

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 7-0’lık galibiyetin ardından, takımda kalmak istediğini söyledi. Yunus Akgün’ü de 1 sene daha kulüpte istediğini belirten Montella, “Kulüp olarak da Galatasaray’dan hediye bekliyoruz. Bizim sayemizde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Eğer vermek isterlerse de 1 sene daha Yunus Akgün’ü görmek isteriz" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 22:43
Vincenzo Montella'dan flaş Yunus Akgün sözleri! "1 sene daha..."

Adana Demirspor, ligin son haftasında Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Son 5 maça nazaran geçirdiğimiz güzel sezonu yakışan bir şekilde tamamladık. Bu süreç, aylar boyunca hayal kurduğumuz bir yolculuktu. Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim en doğru şekilde çalışmamıza fırsat, olanak sundu. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum sezon boyunca bizim ağlayıp, bizimle sevindiler. Bize yakışır bir şekilde ligi tamamladığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"
Takımda sözleşmesi devam ettiğini söyleyen Montella, Adana Demirspor'da kalmak istediğini söyleyerek, "Ben kalmaya hevesli bir insanım. Beraber geliştirmeyi istediğimiz bir projemiz var. Başkanımızla ilerleyen günlerde görüşeceğiz ve bakış açımız aynı yolda devam ediyorsa Adana Demirspor'u geliştirip en iyi noktalara getirmeye çalışacağız. Burada kalmak istiyorum. Mutluyuz ve zevkle çalıştığımız noktadayız" şeklinde konuştu. Takımdaki kiralık oyuncuların katkısının çok olduğunu belirten Montella, "Muric, Vargas ve Yunus'un katkısı ortada. Şimdi onlar gidecekler diye üzgünüz ama geri dönmek isterlerse de almak için hızlı bir şekilde ne gerekiyorsa yaparız" dedi.

"1 SENE DAHA YUNUS AKGÜN'Ü GÖRMEK İSTERİZ"
Yunus Akgün'ün Galatasaray'a gidişiyle ilgili de konuşan Vincenzo Montella, "Yunus Akgün şu andan itibaren Galatasaray'ın futbolcusu. Adana Demirspor'da herkes tarafından karşılıksız sevilen birisi. Buradaki kararı Galatasaray verecektir ve her türlü karara saygı duyarız. Kulüp olarak da Galatasaray'dan hediye bekliyoruz. Bizim sayemizde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Eğer vermek isterlerse de 1 sene daha Yunus Akgün'ü görmek isteriz" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni hocası için bomba iddia! Okan Buruk resmen açıkladı… Igor Tudor dönüyor mu?
Özel haber... Milli futbolcumuz Enes Ünal Getafe'de tarih yazıyor: O ünvanı Roberto Soldado ile paylaşacak
Süper Lig ekibinde şok istifa!
Süper Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Demirspor Başkanı Murat Sancak: Yunus Akgün bizim evladımız
A. Demirspor çok farklı! Balotelli'den tam 5 gol
Eskişehir'de deprem mi oldu?
2022 KURBANLIK FİYATLARI
22 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz Kupası'nda şampiyon Porto! Portekiz Kupası'nda şampiyon Porto! 22:34
Başkan Erdoğan VakıfBank'ı tebrik etti Başkan Erdoğan VakıfBank'ı tebrik etti 22:28
Man City şampiyon oldu! Taraftar direkleri kırdı Man City şampiyon oldu! Taraftar direkleri kırdı 22:15
Enes Ünal'ın golü yetmedi Enes Ünal'ın golü yetmedi 22:10
Süper Lig ekibinde şok istifa! Süper Lig ekibinde şok istifa! 21:42
Etimesgut Belediye Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Etimesgut Belediye Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu! 21:38
Daha Eski
Toroğlu: Kalitesizlik belli oluyor! Toroğlu: Kalitesizlik belli oluyor! 21:37
Bakan Kasapoğlu VakıfBank'ı tebrik etti Bakan Kasapoğlu VakıfBank'ı tebrik etti 21:37
VakıfBank 5. kez Avrupa şampiyonu! VakıfBank 5. kez Avrupa şampiyonu! 21:22
Süper Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi! İşte puan durumu 20:59
İtalya'da şampiyon Milan! İtalya'da şampiyon Milan! 20:56
Inter'den buruk galibiyet! Inter'den buruk galibiyet! 20:54