Haberler Adana Demirspor A. Demirspor Başkanı Murat Sancak: Yunus Akgün bizim evladımız

A. Demirspor Başkanı Murat Sancak: Yunus Akgün bizim evladımız

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, kiralık oyuncular Yunus Akgün, Matias Vargas ve Arijanet Muriç gibi önemli oyuncuların takımdan ayrılması durumunda, yerlerini doldurmaya çalışacaklarını söyledi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 22:37
A. Demirspor Başkanı Murat Sancak: Yunus Akgün bizim evladımız

Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Adana Demirspor-Göztepe maçı sonrası stat çıkışında açıklamalarda bulundu. Sancak, "Yunus bizim evladımız. Vargas ve Muriç de bizim evladımız. Netice itibarıyla kiralıklar. Takımları vermedikten sonra yapacak bir şey yok. Onların yerine en iyisini almaya çalışacağız. Her zaman onlara kapımız açık olacak. Şu an tek giden Yunus. Vargas ve Muriç büyük ihtimal bizde kalacak." ifadelerini kullandı.

Takımının aldığı 7-0'lık galibiyeti değerlendiren Sancak, şunları söyledi:

"Ligden düştü ama Göztepe büyük bir camia. Hatta ben 1-1 berabere kaldığımız ilk maçta taraftarlarına da seslenmiştim. Maç 0-0 iken taraftarları, futbolcularını yuhalıyordu. 'Yapmayın.' demiştim. Göztepe büyük camia. İnşallah önümüzdeki sene yine güçlü bir şekilde Göztepe gelecek. Göztepe, Süper Lig'de olmayı hak eden bir takım. Pırıl pırıl genç çocuklarla oynuyorlar. İnşallah onlardan 3-4 tanesini Türk futboluna kazandırırlarsa, muhteşem bir şey olur. Ancak Göztepeliler üzülmesin. Takımlarına sahip çıksınlar. Bu takım Süper Lig'i hak ediyor ve çıkar. Başkanlarına da güvensinler. Muhteşem bir başkanları var. Başkanlarına ve takıma sahip çıksınlar."

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