Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesi şok eden bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Mario Balotelli, takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekmek tokat dövdü.
Adana Demirspor tesislerinin kapı ve pencerelerine de zarar veren Mario Balotelli'nin 20 gün önce de Adana'da kaldığı otelin kapı ve pencerelerini kırdığı ve disiplinsiz davranışlarına devam ettiği öne sürülmüştü.
Yunus Akgün'le kavga ettiği iddia edilen İtalyan golcünün yönetim tarafından sözleşmesinin feshedileceği de iddia edildi.
Bu iddia sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, NTV'ye konuştu.
BAŞKAN SANCAK YALANLADI
Başkan Sancak, "Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'ü darp ettiği iddiaları yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular. Galatasaray maçı öncesi yapılan bu haberi kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Murat Sancak ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açarak Balotelli ile kavga ettiği öne sürülen Yunus Akgün'le görüştü.
Sancak genç futbolcuya, "Şöyle bir yüzünü tam göster bakayım. Sağdan soldan kafanı göster. Altını da göster bakalım seni boğazından tutup yakalamış mı, parmak izi var mı?" dedi.
Bu sözler üzerine gülümseyen Yunus Akgün, yüzünü kameralara gösterdi ve "Akşam Mario ile fotoğraf atarım" şeklinde konuştu.
Sancak ise; "İkiniz beraber fotoğraf çekip 'pışık' yapacaksınız" dedi.
Adana Demirspor'a sezon başında imza atan Balotelli, kariyerinde Liverpool, Manchester City, Milan ve Inter gibi dev kulüplerde forma giydi.
Mavi-lacivertli formayla çıktığı 31 karşılaşmada 13 gole imzasını atan İtalyan forvet, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
Balotelli'nin Güney temsilcisi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.