Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

BAŞKAN SANCAK YALANLADI Başkan Sancak, "Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'ü darp ettiği iddiaları yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular. Galatasaray maçı öncesi yapılan bu haberi kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Sancak ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açarak Balotelli ile kavga ettiği öne sürülen Yunus Akgün'le görüştü.