Haberler Adana Demirspor Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Adana Demirspor'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli'nin, takım arkadaşı Yunus Akgün'le kavga ettiği öne sürüldü. Kulüp başkanı Murat Sancak'tan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:06
Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Bu mücadele öncesi şok eden bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Mario Balotelli, takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekmek tokat dövdü.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Adana Demirspor tesislerinin kapı ve pencerelerine de zarar veren Mario Balotelli'nin 20 gün önce de Adana'da kaldığı otelin kapı ve pencerelerini kırdığı ve disiplinsiz davranışlarına devam ettiği öne sürülmüştü.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Yunus Akgün'le kavga ettiği iddia edilen İtalyan golcünün yönetim tarafından sözleşmesinin feshedileceği de iddia edildi.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Bu iddia sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, NTV'ye konuştu.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

BAŞKAN SANCAK YALANLADI

Başkan Sancak, "Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'ü darp ettiği iddiaları yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular. Galatasaray maçı öncesi yapılan bu haberi kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Murat Sancak ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açarak Balotelli ile kavga ettiği öne sürülen Yunus Akgün'le görüştü.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Sancak genç futbolcuya, "Şöyle bir yüzünü tam göster bakayım. Sağdan soldan kafanı göster. Altını da göster bakalım seni boğazından tutup yakalamış mı, parmak izi var mı?" dedi.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Bu sözler üzerine gülümseyen Yunus Akgün, yüzünü kameralara gösterdi ve "Akşam Mario ile fotoğraf atarım" şeklinde konuştu.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Sancak ise; "İkiniz beraber fotoğraf çekip 'pışık' yapacaksınız" dedi.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Adana Demirspor'a sezon başında imza atan Balotelli, kariyerinde Liverpool, Manchester City, Milan ve Inter gibi dev kulüplerde forma giydi.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Mavi-lacivertli formayla çıktığı 31 karşılaşmada 13 gole imzasını atan İtalyan forvet, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Balotelli Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıklama yaptı

Balotelli'nin Güney temsilcisi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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