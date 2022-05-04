Demirspor 3'te 3 peşinde

Ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor, 3 maçlık yenilgi serisine kritik Alanyaspor maçında son vermek istiyor. Avrupa iddialarını sürdürmek için kazanmanın dışında önlerinde kalan 3 maçı da kayıpsız geçmeleri gerektiğinin altını çizen teknik direktör Vincenzo Montella, "Baktığınızda aslında müthiş çocuklardan oluşan bir grubumuz var bizim. Her zaman kazanmak isteyen bir grubumuz var. Takımımızda son 3 mağlubiyete baksak bile şu ana kadar müthiş bir sezon geçirdikleri için hala yarışın içerisindeyiz ancak kredimiz kalmadı. Avrupa kupaları iddiamız için direkt rakiplerimizden Alanyaspor'la karşılaşacağız. Avrupa kupaları için Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte 3'te 3 yaparak, sonuna kadar mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Sezon boyunca sergilediğimiz performansı Süper Lig'e yeni çıkan takım olarak taçlandırmak en büyük amacımız" diye umut dağıttı.

AVANTAJ ADANA DEMiR'DE

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Adana Demirspor, ikili averaj için de mücadele edecek. Akdeniz ekibiyle muhtemel bir puan eşitliği durumunda ikili averaj sıralamayı belirleyecek. Alanya'da 3-1 galip gelen Mavi-Şimşekler, ikili averajda avantajı elinde bulunduruyor.

TAKIMDA 3 ÖNEMLİ EKSİK VAR

Alanyaspor maçı hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla sürdüren Adana Demirspor, önemli oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntılı. Mavi-Şimşeklerde Sakatlıkları bulunan Stambouli, Belhanda ve Akintola takımdan ayrı çalıştı. Akintola'nın oynaması beklenmezken Stambouli ve Belhanda'nın durumu maç günü netleşecek.

Bu sezon parlak hücum hattıyla dikkat çeken Adana Demirspor'da Vargas, Bjarnason, Assombalonga, Yunus ve Balotelli beşlisi toplam 45 golle takımlarına büyük bir katkı sağladı. Ayrıca toplam 27 gol pasıyla da hücuma güç kattılar. Mavi-Şimşekler'de 13 golle Balotelli, en skorer isim oldu. Akdeniz ekibiyle muhtemel bir puan eşitliği durumunda ikili averaj sıralamayı belirleyecek. Alanya'da 3-1 galip gelen Mavi-Şimşekler, ikili averajda avantajı elinde bulunduruyor.