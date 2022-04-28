Mario Balotelli Boca hayranı

Kalbindeki sorun nedeniyle futbolu bırakan Agüero, Şampiyonlar Ligi'ndeki M.City-R.Madrid maçını sosyal medyada takipçileriyle izlerken, M.City'de beraber oynadığı Adana Demirsporlu Balotelli'yi davet etti.
Kalbindekisorun nedeniyle futbolu bırakan Agüero, Şampiyonlar Ligi'ndeki M.City-R.Madrid maçını sosyal medyada takipçileriyle izlerken, M.City'de beraber oynadığı Adana Demirsporlu Balotelli'yi davet etti. İtalyan golcüye Arjantin'de en beğendiği kulübü soran Agüero, "Boca'yı beğeniyorum ve bir gün orada oynamak isterim" yanıtını aldı.