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Mario Balotelli Boca hayranı

Kalbindeki sorun nedeniyle futbolu bırakan Agüero, Şampiyonlar Ligi'ndeki M.City-R.Madrid maçını sosyal medyada takipçileriyle izlerken, M.City'de beraber oynadığı Adana Demirsporlu Balotelli'yi davet etti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Mario Balotelli Boca hayranı
Kalbindeki sorun nedeniyle futbolu bırakan Agüero, Şampiyonlar Ligi'ndeki M.City-R.Madrid maçını sosyal medyada takipçileriyle izlerken, M.City'de beraber oynadığı Adana Demirsporlu Balotelli'yi davet etti. İtalyan golcüye Arjantin'de en beğendiği kulübü soran Agüero, "Boca'yı beğeniyorum ve bir gün orada oynamak isterim" yanıtını aldı.
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