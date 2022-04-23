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Murat Sancak'tan hakem tepkisi!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada çok konuşulan penaltı pozisyonuna tepki gösterdi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 23:28
Murat Sancak'tan hakem tepkisi!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada çok konuşulan penaltı pozisyonuna tepki gösterdi.

Sancak maç sonu paylaşımında "Statta olsaydım 3 tane TV kırmıştım, maalesef cezalı olduğum için kıramadım, Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye, ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar, ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi, bekliyorum bende izliyorum, bu Uğurlu, Yankaya ne olacak" dedi.

Sancak maçın provoke edilmeye çalışıldığını ama Adana Demirspor taraftarının bu oyuna gelmediğini belirterek, "Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak, provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi, sağ olsunlar, kursaklarında kaldı, amaçlarına ulaşamadı, onlar kendilerini biliyorlar, gün ola hayır ola, onurlarıyla eksiklere rağmen mücadele ettiler, takımımı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.
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