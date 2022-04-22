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Demirspor hocası Montella, lider Trabzon’a gözdağı verdi: Ayağa kalkacağız

Avrupa hedefinden sapmak istemediklerini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, “Biz bir mağlubiyetten gelerek ayağa kalkmayı daha çok istiyoruz” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
Demirspor hocası Montella, lider Trabzon’a gözdağı verdi: Ayağa kalkacağız

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün sahalarında lider Trabzonspor'la oynayacakları kritik maçı mutlak kazanmak istediklerini söyledi. Geçen hafta 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçını bir kenara bırakmaları gerektiğinin altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Eylül ayının başında Adana Demirspor'un buralara geleceğine en pozitif konuşan insan bile inanmayabilirdi. Hak ederek geldik. Hak ettiğimizi almak için de son şanslarımızı kullanacağız ve sonuna kadar gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMI

Montella, Trabzon'un da ligin en iyi takımı olduğuna değinirken, motivasyon açısından zorlanmayacaklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Belki de çok doğru bir zamanda geliyor bu maç. Çünkü yenilgiden geliyoruz ve tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Biz bir mağlubiyetten gelerek ayağa kalkmayı daha çok istiyoruz. Kafamız her zaman dik. Eğer bir insan yaptığı meslekte yüzde 100'ünü veriyorsa, sonuç ne olursa olsun kafasının her zaman dik olması lazım. Her zaman dimdik ayakta olacağız" sözleriyle umut dağıttı.

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