Adana Demir'e Munir engeli

Süper Lig'in iki flaş takımı Hatayspor ile Adana Demirspor'un Yeni Hatay Stadı'ndaki mücadelesi 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmaya konuk ekip Adana Demir etkili başladı. Rakip kalede tehlikeli ataklar gerçekleştiren Adana ekibi, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Hatayspor ilk 45'te istediği oyunu oynayamadı ve devre 0-0 bitti. İkinci yarıda da atak oynayan taraf Adana Demirspor'du. Mavi Şimşekler, Hatayspor kalecisi Munir'i bir türlü geçemedi. Munir, rakibin tehlikeli ataklarında önemli kurtarışlar yaparak Hatay'ı yenilgiden kurtardı. 90+5'te Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ligde iyi bir grafik çizen Hatayspor, sahasında 6 maçtır kaybetmiyor. Adana Demir'e geçit vermeyen bordo-beyazlılar, bundan önceki 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip yenilmemişti.