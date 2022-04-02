Hayalimiz zirve

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Adana Demirspor'un Cezayir asıllı Fransız yıldızı Stambouli, kritik Hatay maçı öncesinde umut dağıttı. Hedeflerinin ilk 4 olduğunu belirten 31 yaşındaki ön libero, "Geldiğim günden itibaren takıma vermem gereken en iyi performansımı veriyorum. Burada başkanımızın vizyonu ve projesi çok önemli. Hedefimiz şu anda ligi başkanımızın da söylediği gibi ilk 4'te bitirmek. Geleceğimle ilgili şu anda bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

MONTELLA'YLA SONUNDA BULUŞTUK

Bu sezon 33 maçta 2 gol, 3 asist katkısı sağlayan Stambouli, Adana Demirspor'da şampiyonluk potansiyeli bulunduğuna vurgu yaptı. Tecrübeli dinamo, "Şu anda şampiyonluktan söz etmem bir rüya gibi olur. Montpellier'de şampiyon olduğumuzda maç maç düşündük. Adana Demirspor'da ileriye dönük şampiyonluk için potansiyelimiz var mı? Evet var, muhteşem bir taraftarımız var. Montella ben Montpellier'deyken Fiorentina'ya istemişti, Tottenham'da oynarken Milan'a istemişti. Adana Demirspor'da buluştuk" diye camiaya umut dağıttı.

BALOTELLI İŞİNE RESMEN AŞIK

Stambouli, Balotelli ve Yunus Akgün'den de övgüyle bahsetti. Fransız yıldız, "Balotelli'yi daha önce bire bir tanımıyordum. Burada karşımıza çok farklı bir Balotelli çıktı. İşine aşık bir çılgın diyebilirim. Sahada da arkadaşlarına önerilerde ve uyarılarda bulunan önemli bir oyuncu. Yunus kendisini çok geliştirdi, onu durdurmak çok zor, bazı takımlar 2 kişi ile markaj yapıyor. Çok önemli bir futbolcu olacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

İsmim 'İstanbullu' demek

Benjamin Stambouli, isminin ne anlama geldiğini ve kökenlerinin İstanbul'a dayandığını da anlattı. Fransız yıldız dinamo, "Stambouli isminin anlamı 'İstanbullu' demek. Ailemin kökeni İstanbul'a dayanıyor. Ülkemiz Cezayir'e gittiğimiz de 'İstanbullu' diyerek böyle bir isim veriyorlar" ifadelerini kullandı.

EN BEĞENDİĞİM HAMSİK

Özel hayatına dair açıklamalarda da bulunan Benjamin Stambouli, Türkçe öğrenmeye başladığını, Adana Kebabını da çok sevdiğini ifade etti. 31 yaşındaki Fransız ön libero, Spor Toto Süper Lig'de en beğendiği futbolcunun ise lider Trabzonspor'da forma giyen Slovak yıldız Hamsik olduğunu söyledi.