Benimle ilgisi yok

AdanaDemirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından sonraki açıklamalarının, MHK'nin 12 hakem için aldığı kararla bir alakası olmadığını söyledi. Başkan Sancak, "Bir açıklama yaptım. 'Sayın federasyon başkanım, MHK başkanım hakemlerin içinden FETÖ'cüleri temizleyin' dedim. Şu hakem FETÖ'cüdür diye bir söylemim olmadı. Gönderilen hakemlerle ilgili MHK başkanının açıklaması var. Daha önceki çalışmalarımız diye. Benim açıklamalarımla bir alakası yok" ifadelerini kullandı. Sancak ayrıca, söylemlerini araştırması gerekenin; devletin, TFF'nin ve MHK'nin olduğunu söyledi.