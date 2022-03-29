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Benimle ilgisi yok

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından sonraki açıklamalarının, MHK'nin 12 hakem için aldığı kararla bir alakası olmadığını söyledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Benimle ilgisi yok
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından sonraki açıklamalarının, MHK'nin 12 hakem için aldığı kararla bir alakası olmadığını söyledi. Başkan Sancak, "Bir açıklama yaptım. 'Sayın federasyon başkanım, MHK başkanım hakemlerin içinden FETÖ'cüleri temizleyin' dedim. Şu hakem FETÖ'cüdür diye bir söylemim olmadı. Gönderilen hakemlerle ilgili MHK başkanının açıklaması var. Daha önceki çalışmalarımız diye. Benim açıklamalarımla bir alakası yok" ifadelerini kullandı. Sancak ayrıca, söylemlerini araştırması gerekenin; devletin, TFF'nin ve MHK'nin olduğunu söyledi.
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