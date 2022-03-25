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Rota Avrupa

3 maçlık galibiyet hasretine direkt rakibi Başakşehir karşısında son veren Mavi-Şimşekler deplasmanda direkt rakiplerinden Hatay’ı da devirip Avrupa rotasına girmenin peşinde.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 06:50
Rota Avrupa

26 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de flaş sonuçlar alan Adana Demirspor, rotasını Avrupa'ya çevirdi. 3 maçlık galibiyet hasretine direkt rakiplerinden Başakşehir karşısında son veren Demirspor, Hatay deplasmanına kilitlendi. Yine direkt rakiplerinden bordo-beyazlılar önünde işi sıkı tutan Mavi-Şimşeklerin teknik direktörü Montella, kazanmak için çok iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Montella'nın kendileri gibi ligde üst sıraları hedefleyen rakipleri karşısında galibiyet serilerini sürdürmek için oyun disiplininden kesinlikle kopmamaları yönünde oyuncularını tek tek uyardığı öğrenildi. İtalyan teknik adam, ayrıca Hatayspor'un ligin iyi ekiplerinden olduğunu ve çok dikkatli olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Başarılı teknik adam, Adana'daki maçlarda kendilerine büyük destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

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