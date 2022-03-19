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Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:30
Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Adana Demirspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Başakşehir maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ravil, Duarte, Lima, Tolga, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Deniz, Okaka

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