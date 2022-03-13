Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Adana Demirspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Sivasspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.