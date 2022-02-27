Yunus Akgün için flaş teklif!

Adana Demirspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Süper Lig'de sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün bonservisi için harekete geçti.
Adana Demirspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Süper Lig'de sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün bonservisi için harekete geçti.
YUNUS AKGÜN İÇİN 1.2 MİLYON EURO
Başarılı futbolunun bonservisini almak isteyen Güney ekibi, sarı-kırmızılı takıma 1.2 milyon euro önerdi. Galatasaray'ın gelen teklifi değerlendireceği ve Adana Demirspor'a geri dönüş yapacağı ifade edildi.
Bu sezon Adana Demirspor ile 28 resmi maça çıkan Akgün, 8 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.