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Yunus Akgün için flaş teklif!

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Adana ekibi, genç futbolcunun bonservisini almak için de harekete geçti. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 16:20
Yunus Akgün için flaş teklif!

Adana Demirspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Süper Lig'de sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün bonservisi için harekete geçti.

Yunus Akgün için flaş teklif!

YUNUS AKGÜN İÇİN 1.2 MİLYON EURO

Başarılı futbolunun bonservisini almak isteyen Güney ekibi, sarı-kırmızılı takıma 1.2 milyon euro önerdi. Galatasaray'ın gelen teklifi değerlendireceği ve Adana Demirspor'a geri dönüş yapacağı ifade edildi.

Yunus Akgün için flaş teklif!

Bu sezon Adana Demirspor ile 28 resmi maça çıkan Akgün, 8 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.

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