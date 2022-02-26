Fırsat tepti

Spor Toto Süper Lig'de aldığı flaş sonuçlarla üst sıraları kovalayan Adana Demirspor, son haftaların formda ekibi Antalyaspor'u konuk etti. Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen iki takımın mücadelesinden 90 dakikada gol sesi çıkmadı. İlk yarıda Adana Demirspor'da Vargas ve Balotelli, Akrepler'de de Hakan Özmert ile Adriano çerçeveyi bulamadı. Karşılıklı ataklar geçilen ilk devre başladığı gibi golsüz sona erdi.

KALE DUVAR OLDU

İkinci yarıda da ilk devredekine benzer görüntüler vardı. 50'de Hakan'ın şutunu Muriç kurtardı. 60'ta Gökhan'ın şutunda top direği yalayıp dışarı çıktı. 68'de Vargas'ın vuruşunu Veysel çizgiden çıkardı. 80'de kullanılan serbest vuruştu Fernando ortaladı. Naldo kafayı vurdu yine Muric kurtardı. 82'de Vargas'ın ortasında Assombalonga'nın kafası yandan auta çıktı ve maç 0-0 bitti.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Antalya karşısında şanssız bir gün yaşadıklarını söyledi. İtalyan hoca, "İki formda ekibin mücadelesi oldu. Biz evimizde oynadığımız için taraftarla birlikte daha avantajlıydık. Ancak bu avantajı lehimize çeviremedik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik" dedi.