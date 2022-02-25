Demirspor iddialı

Ligde Adana Demirspor kasırgası dinmiyor. Sezona Samet Aybaba'yla başladıktan sonra kötü sonuçların ardından 4. haftada İtalyan teknik direktör Montella'yı getiren Demirspor, adeta şahlandı. Son olarak evinde namağlup G.Antep FK'yi Balotelli'nin cezası nedeniyle oynamadığı, iki de penaltı kaçırdığı maçta 3 golle geçen Mavi-Şimşekler, futbol resitali sundu. Akdeniz ekibinde tüm gözler, bugün evindeki Antalyaspor maçına çevrildi.



HERKES ÇOK FORMDA



Spor Toto Süper Lig'de 44 puanla 4. sırada yer alan mavi-lacivertliler, Akdeniz derbisinde formda rakibini mağlup ederek, ikinci sırada yer alan Konyaspor'la puan farkını 3'e kadar düşürmenin de planlarını yapıyor. Adana Demirspor'un kritik karşılaşmada en önemli kozları; geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynamayan İtalyan yıldızı Balotelli, Yunus Akgün, Vargas ve Assombalonga olacak. Ligde ilk devrede Antalya'da oynanan karşılaşmada, Adana ekibi 2-1 galip gelmeyi başarmıştı.