Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Adana Demirspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Antalyaspor maçı 25 Şubat Cuma günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Fredy, Doğukan, Luiz Adriano