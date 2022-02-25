Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor - Antalyaspor maçı CANLI

Adana Demirspor - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 19:52
Adana Demirspor - Antalyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Djokovic, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Hakan, Doğukan, Ndao, Mehmedi, Adriano

ADANA DEMİRSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Antalyaspor maçı saat 20:00'de başlado ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Galatasaray'da sular kaynıyor! Yusuf Günay'dan Burak Elmas'a şok sözler...
AFAD'dan Ukrayna'ya insani yardım: 5 TIR bölgeye gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor