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Demir şov

Ligin flaş ekibi Adana Demirspor, evinde bileği bükülmeyen G.Antep FK'ye konuk oldu. Mavi-Şimşekler ilk yarıyı cezası nedeniyle oynamayan Balotelli'nin yerine görev alan Assombalonga'nın golüyle üstün tamamladı. İkinci yarıda 55'te Djilobodji, Yunus'u düşürdü penaltı kararı çıktı. Assombalonga, Günay'ı geçemedi. 69'da Bjarnason farkı ikiye çıkardı. 79'da yine Djilobodji-Yunus mücadelesinde maçta 2. kez penaltı çalındı. 29 yaşındaki Kongolu santrfor, yine Günay'a takıldı. İki penaltı kaçıran Assombalonga, 82'de maçın sonucunu ilan etti: 0-3.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Demir şov

Ligin flaş ekibi Adana Demirspor, evinde bileği bükülmeyen G.Antep FK'ye konuk oldu. Mavi-Şimşekler ilk yarıyı cezası nedeniyle oynamayan Balotelli'nin yerine görev alan Assombalonga'nın golüyle üstün tamamladı. İkinci yarıda 55'te Djilobodji, Yunus'u düşürdü penaltı kararı çıktı. Assombalonga, Günay'ı geçemedi. 69'da Bjarnason farkı ikiye çıkardı. 79'da yine Djilobodji-Yunus mücadelesinde maçta 2. kez penaltı çalındı. 29 yaşındaki Kongolu santrfor, yine Günay'a takıldı. İki penaltı kaçıran Assombalonga, 82'de maçın sonucunu ilan etti: 0-3.

MUHTEŞEM 4'LÜDEN 31 GOL
Demirspor'un attığı 42 golün 31'inde 4 futbolcunun imzası var. Vargas (4 gol, 10 asist), Balotelli (10 gol, 3 asist), Yunus Akgün (7 gol, 6 asist) ve Assombalonga (10 gol, 1 asist), Mavi-Şimşekler'i coşturdu.

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