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Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından Montella açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler zorlu karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Çok keyif veren bir galibiyet oldu" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 16:23
Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından Montella açıklamalarda bulundu

por Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, keyif veren bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin evinde iyi oynadığını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını ifade etti.

Maça iyi başladıklarını belirten Montella, şunları kaydetti:

"Çok keyif veren bir galibiyet oldu. Maçtan önce çekindiğin bir rakip gibi geliyordu bana. Sürekli kazanma isteği olan bir takım. Çok hazır ve saygı duyduğum bir hocanın takımı. Kendi evinde yüzde 80 maç kazanan bir takım. Kazandığımız için çok mutluyum. Rakibin taktiğine göre birkaç sefer zorlandık ama bu maçta aşağı yukarı hiç zorlanmadık. Çocuklarımı tebrik ediyorum. Evinde hiç kaybetmemiş bir takıma daha fazla motive olduk."

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