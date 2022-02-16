Murat Sancak'ın Beşiktaş maçındaki o görüntüleri ortaya çıktı! Protokoldeki televizyonu...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mavi Şimşekler'in cephesinden maç sonunda karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterilirken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ortaya çıkan görüntüleri gündeme damga vurdu.
TEVİZYONU SAHAYA FIRLATMAYA ÇALIŞTI
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a sinirlenerek önünde yer alan televizyonu havaya kaldırdı. Etrafındakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Sancak, televizyonu yere fırlatarak kırdı.
O anlar bir taraftarın kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.
İŞTE O ANLAR: