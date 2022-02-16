Haberler Adana Demirspor Murat Sancak'ın Beşiktaş maçındaki o görüntüleri ortaya çıktı! Protokoldeki televizyonu...

Murat Sancak'ın Beşiktaş maçındaki o görüntüleri ortaya çıktı! Protokoldeki televizyonu...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası hakeme sinirlenerek büyük bir tepki ortaya koyan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın protokol tribünündeki televizyonu kırdığı görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler ve tüm detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:32 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:03
Murat Sancak'ın Beşiktaş maçındaki o görüntüleri ortaya çıktı! Protokoldeki televizyonu...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mavi Şimşekler'in cephesinden maç sonunda karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterilirken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın ortaya çıkan görüntüleri gündeme damga vurdu.

TEVİZYONU SAHAYA FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a sinirlenerek önünde yer alan televizyonu havaya kaldırdı. Etrafındakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Sancak, televizyonu yere fırlatarak kırdı.

O anlar bir taraftarın kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

İŞTE O ANLAR:

DİĞER
Güzel oyuncu Alina Boz ile Mithat Can Özer ilişkisinde sürpriz gelişme! Ayrıldıkları iddia edilmişti ama...
Cinsel ilişki tarikatında yeni gelişme! Prens Andrew yandı! Cinsel saldırı davasını kapatmak için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor