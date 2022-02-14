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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Murat Sancak konuştu! "Hakem eyyamcının teki"

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Murat Sancak konuştu. Sancak, "Bu hakem, eyyamcının teki. Maçı katletti. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. İptal edilen golde neden VAR'a gitmiyorsun? Balotelli önünü kesmiyor. Ofsayt pozisyonu yok. Bunlar maça hazırlıklı gelmiş" dedi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 23:01
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Murat Sancak konuştu! "Hakem eyyamcının teki"

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan hakkında sert ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

"Bu hakem, eyyamcının teki. Maçı katletti. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. İptal edilen golde neden VAR'a gitmiyorsun? Balotelli önünü kesmiyor. Ofsayt pozisyonu yok. Bunlar maça hazırlıklı gelmiş.

Böyle hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde ilk maçın intikamını aldılar. Bana ceza verebilirsiniz. Doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım"

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