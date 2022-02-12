Murat Sancak resmen açıkladı! İşte Trabzonspor'un Samet Akaydın teklifi

İşte Murak Sancak'ın açıklamaları: Trabzonsporlu taraftarlardan biraz eleştiri geldi bana. Samet'i istediler bizden. Şimdi Samet yerli bir defa. Onu verdiğin zaman yerli stoper yok. Yabancı alman lazım. İyi bir yabancı stoperin bugünkü fiyatı en az 1.5-2 milyon Euro. Samet'e 3 milyon Euro bonservis verdim. Sonra araya girdiler 2 milyona düştüm şampiyonluk primi istedim 500 bin Euro. 2.5 milyon.

Aslında 14 ayda alacağın stopere vereceğin para yani. O gözle bakıldığı zaman zarar oluyor. Bize 2 oyuncu önerdiler. Abdülkadir Parmak ile Yusuf Sarı. İyi oyuncular. İşimize de yarardı. Onları verelim üzerine de 750 bin Euro verelim dediler. Bakıyorsun ikisine 1 senede ödeyeceğimiz para 17 milyon. Zaten alacağın 750 bin Euro 11-12 milyon yapıyor. Siirtli'ye sormuşlar. 2 kere 2 kaç eder diye. Alacak mısın satacak mısın demiş. Matematiği biliyoruz yani. olmadı.