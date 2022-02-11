Murat Sancak'tan flaş iddia! "Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış"

"ADANA'NIN REKLAMINI YAPIYORUZ" Adana şehrinin yurt dışı basınında yer bulması hakkında Murat Sancak duygularını şu şekilde ifade etti: Sadece İtalya değil. Fransa, Brezilya, Arjantin'den geliyorlar. Sırada bekleyen uluslararası röportajlarımız var. Mutlu oluyorum. Neticede Belhanda , Balotelli, Murat Sancak gibi isimler geçiyor ama Adana geçiyor asıl. Adana'nın, Türkiye'nin reklamını yapıyorsunuz. Ne mutlu bize.

"MANCINI MAÇA GELEBİLİR"

Balotelli gibi yok olma noktasına gelmiş bir oyuncuyu getiriyorsun o oradan milli takıma gidiyor. Hadi bir haber vereyim size. Belki Beşiktaş maçına İtalya milli takım hocası Mancini gelebilir. Bunlar çok önemli. 3-4 kulüp var bizimle işbirliği yapmak isteyen. Manchester City ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bunlar güzel şeyler, bunları yapmamız lazım.