Haberler Adana Demirspor Murat Sancak'tan flaş iddia! "Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış"

Murat Sancak'tan flaş iddia! "Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın yıldız ismi Younes Belhanda'yla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Sancak, Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinen birinin Faslı oyuncuyu geri çağırdığını söyledi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 12:54
Murat Sancak'tan flaş iddia! "Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış"

Süper Lig'de bu sezon adından söz ettiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Sancak, özellikle Belhanda'yla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte o sözler...

Murat Sancak'tan flaş iddia! "Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış"

"G.SARAY'IN YENİ TRANSFERİ BELHANDA'YI ÇAĞIRMIŞ"
Çin'den Belhanda'ya teklif geldi. Rakamı söylesem dudaklarınız uçuklar. Ama futbolcu gitmek istemezse ne yapacaksın. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın yeni yapmış olduğu bir transfer Belhanda'yı aramış. Gel burada tekrar beraber oynayalım demiş. Bunlar oluyor.

Murat Sancak'tan flaş iddia! "Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış"

"DELE ALLI'NIN AĞABEYİ İLE ANLAŞTIK"
Delle Allİ'nin ağabeyi Türkiye'ye geldi. Ağabeyiyle hemen hemen her noktada anlaştık. Eğer Lampard Everton'a giderse kardeşini de oraya götürecekti. Peki dedik olmazsa 1.5 yıllığına bize getirirsin. Lampard, Everton'a gidince orası oldu tabii. Ama sağlık olsun, ileride olur. Böyle bir oyuncuyu Türk sporseverlere seyrettirmek arzumuzdu.

Murat Sancak'tan flaş iddia! "Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış"

"ADANA'NIN REKLAMINI YAPIYORUZ"
Adana şehrinin yurt dışı basınında yer bulması hakkında Murat Sancak duygularını şu şekilde ifade etti: Sadece İtalya değil. Fransa, Brezilya, Arjantin'den geliyorlar. Sırada bekleyen uluslararası röportajlarımız var. Mutlu oluyorum. Neticede Belhanda, Balotelli, Murat Sancak gibi isimler geçiyor ama Adana geçiyor asıl. Adana'nın, Türkiye'nin reklamını yapıyorsunuz. Ne mutlu bize.

Murat Sancak'tan flaş iddia! "Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış"

"MANCINI MAÇA GELEBİLİR"
Balotelli gibi yok olma noktasına gelmiş bir oyuncuyu getiriyorsun o oradan milli takıma gidiyor. Hadi bir haber vereyim size. Belki Beşiktaş maçına İtalya milli takım hocası Mancini gelebilir. Bunlar çok önemli. 3-4 kulüp var bizimle işbirliği yapmak isteyen. Manchester City ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bunlar güzel şeyler, bunları yapmamız lazım.

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