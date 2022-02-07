Balotelli şov

Ligin flaş ekibi Adana Demirspor, düşme hattındaki Rizespor'a konuk oldu. Demirspor, 27'de Bjarnason ve 33'te Balotelli'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Mavi Şimşekler, 72'de Balotelli'nin 30 metreden muhteşem füzesiyle farkı üçe çıkardı: 0-3. Atmacalar, 70'te oyuna giren yıldızı Fernandes'in asistinde Yusuf'la farkı ikiye indirdi: 1-3. 86'da Stambouli'nin topu direğe takıldı ve Demirspor 2'de 2 yapıp 3. sıraya yükseldi. Evinde 2 maç sonra yenilen Rize ise taraftarlarını üzdü.

NE SÖYLEDİYSEK YAPTIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Rize'de kusursuza yakın futbol oynadıklarını söyledi. İtalyan hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayakları yere basan ve oyunun gidişatını iyi oynayan bir ekibiz. Maçtan önce ne söylediysek, hepsini yaptık" diye konuştu.

DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Rize'nin hocası Hamza Hamzaoğlu, tribünlerin tepkisine karşılık destek istedi. Hamzaoğlu, "Pozitif yönde desteğe ihtiyacımız var. Kazanırken herkes alkışlar. Gol yedikten sonra desteğe ihtiyacımız var ki kafamızı kaldırıp devam edelim. Taraftarın yaptığını tasvip etmiyorum" ifadesini kullandı.