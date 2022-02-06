Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adana Demirspor, 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Adana Demirspor'un golleri 27. dakikada Bjarnason, 33 ve 71. dakikalarda ise Mario Balotelli'den geldi.
Ev sahibi ekibin tek golünü 81. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.
BALOTELLI'DEN 2 GOL GEDSON'DAN ASİST
Adana Demirspor'un yıldızı ve son dönemde İtalya Milli Takımı'na da geri dönen Mario Balotelli, bu maçta 2 gol atarak yıldızlaştı.
Öte yandan kiralık olarak Rizespor forması giyen Gedson Fernandes, ilk maçında takımının tek golünde asisti yapmayı başardı.