Haberler Adana Demirspor Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftsında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynana zorlu mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Adana Demirspor'un golleri 27. dakikada Bjarnason, 33 ve 71. dakikalarda ise Mario Balotelli'den geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü 81. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 17:59
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adana Demirspor, 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Adana Demirspor'un golleri 27. dakikada Bjarnason, 33 ve 71. dakikalarda ise Mario Balotelli'den geldi.

Ev sahibi ekibin tek golünü 81. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.

BALOTELLI'DEN 2 GOL GEDSON'DAN ASİST

Adana Demirspor'un yıldızı ve son dönemde İtalya Milli Takımı'na da geri dönen Mario Balotelli, bu maçta 2 gol atarak yıldızlaştı.

Öte yandan kiralık olarak Rizespor forması giyen Gedson Fernandes, ilk maçında takımının tek golünde asisti yapmayı başardı.

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