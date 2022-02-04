Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabında yaptığı yayınla çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İngiliz milli futbolcu Dele Alli, Everton'a transfer olmadan önce Tottenham'la anlaştıklarını duyuran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çarpıcı ifadeler kullandı.
Murat Sancak, "Dele Alli için Tottenham'la anlaşmıştık. Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard, Everton'a gidince o bizim işi bozdu" dedi.