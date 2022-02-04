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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sancak, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli için İngiliz kulübüyle anlaşma sağladıklarını ancak Lampard'ın Everton'ın başına geçmesi sonrası transferin gerçekleşmediğini söyledi. İşte Murat Sancak'ın açıklamaları...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 14:14
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabında yaptığı yayınla çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı!

İngiliz milli futbolcu Dele Alli, Everton'a transfer olmadan önce Tottenham'la anlaştıklarını duyuran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çarpıcı ifadeler kullandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı!

Murat Sancak, "Dele Alli için Tottenham'la anlaşmıştık. Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard, Everton'a gidince o bizim işi bozdu" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı!

Everton, Tottenham'ın orta sahası Dele Alli'yi transfer etti. 25 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Everton, bu transfer için bonuslarla birlikte 40 milyon sterlin ödeyecek.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı!

"HULK'U DA İSTEDİK"

Murat Sancak, Hulk'u da transfer etmek istediklerini duyurdu. Adana Demirspor Başkanı, "Hulk'u transfer etmek istedik ama kulübü bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı!

"YUNUS AKGÜN, A MİLLİ TAKIM'I HAK EDİYOR"

Galatasaray'dan kiraladıkları Yunus Akgün'ün performansını öven ve A Milli Takım'a davet edilmesi gerektiğini belirten Murat Sancak, "Yunus Akgün, A Milli Takım forması giymeyi hak ediyor. Eğer çağırmazlarsa kusura bakmasınlar ama hocaların ayıbı olur" diye konuştu.

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