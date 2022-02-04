Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Dele Alli itirafı!

Everton , Tottenham 'ın orta sahası Dele Alli 'yi transfer etti. 25 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Everton, bu transfer için bonuslarla birlikte 40 milyon sterlin ödeyecek.

"YUNUS AKGÜN, A MİLLİ TAKIM'I HAK EDİYOR"

Galatasaray'dan kiraladıkları Yunus Akgün'ün performansını öven ve A Milli Takım'a davet edilmesi gerektiğini belirten Murat Sancak, "Yunus Akgün, A Milli Takım forması giymeyi hak ediyor. Eğer çağırmazlarsa kusura bakmasınlar ama hocaların ayıbı olur" diye konuştu.