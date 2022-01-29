Son dakika spor haberleri: Roberto Mancini açıkladı! "Balotelli'yi milli takıma çağırdım çünkü..."

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, 3 yıl aranın ardından İtalya Milli Takımı'ndan davet almıştı. Teknik direktör Roberto Mancini, yıldız ismi kadroya alma nedenini İngiliz basınından Daily Mail'e anlattı.

Galatasaray'ın eski hocası konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "3 yıldır Mario'yla konuşmamıştım. Onu milli takıma çağırdım çünkü artık olgunlaştı, 31 yaşında. Şu an belki de en iyi ruh halinde. Manchester'a geldiği zaman inanılmaz bir yeteneği vardı. Çok genç ve kaliteli bir oyuncuydu. Daima iyi antrenman yapardı. İyi de bir insan. Tekniği hala duruyor. Belki her zaman iyi bir ruh halinde olmaması onun sürekli olarak dünyanın en iyi futbolcularından biri olmasını engelledi. Bu seviyede bir futbolcuysanız, çok sıkı çalışmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Balotelli, 9 gol atarken 5 de asist yaptı.